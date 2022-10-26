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Adıyaman’ın İlk köy yaşam merkezi Rezip köyünde açıldı

Rezip köyünde kapalı ve kullanılmayan köy okulu binasının tadilatı yapılarak Adıyaman’ın ilk köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

26 Ekim 2022 Çarşamba 17:04
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Adıyaman’ın İlk köy yaşam merkezi Rezip köyünde açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Köy Yaşam Merkezi" projeleri kapsamında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tadilatı tamamlanan Rezip Köyü Köy Yaşam Merkezi törenle hizmete sunuldu.

Açılış törenine Vali Mahmut Çuhadar, Vali Yardımcısı Muhammed Tugay, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İl Müftüsü Mehmet Taştan ve köy halkı katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen proje çerçevesinde kapalı ve kullanılmayan köy okulu binaları ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülerek öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuluyor.

Bu kapsamda kapalı ve kullanılmayan Rezip Köyü eski okul binasının tadilatı yapılarak Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü. Yapılan tadilat sonrası açılışı yapılan merkez içerisinde yetişkinler için Kuran-i Kerim öğrenme Kursu ve sanat atölyesi adı altında biçki dikiş, el işi, örgü vb. faaliyetler yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu projeyi önemsediklerini belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Bu proje kapsamında Adıyaman’ın ilk Köy Yaşam Merkezi Projesini Rezip Köyümüzde açıyoruz. Bu proje kapsamında kadınlarımız yaptıkları el işleri ile aynı zamanda aile bütçelerine katkıda bulunurken, çocuklarımız ve gençlerimizde ilimle ve irfanla yetişmiş olacaktır.  İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde ilimizde toplamda 52 köy yaşam merkezi kurulması planlanmıştır. İlimizde bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Rezip Köy Yaşam Merkezi ile birlikte Tekpınar, Kemerkaya ve Gümüşkaya köylerimizde de âtıl durumda bulunan köy ilkokullarımız onarımdan geçirilmiş ve merkezlerimiz eğitim öğretim faaliyetleri için hazır hâle getirilmiştir. Bugün açılışını yaptığımız Köy Yaşam Merkezimizin bünyesinde yetişkinler için Kuran-i Kerim Öğrenme Kursu ve sanat atölyesi adı altında biçki dikiş, el işi, örgü vb. faaliyetler yapılacaktır. Bu merkezin köyümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Rezip Köy Yaşam Merkezinin açılışı kurdelesi kesildi. Açılış sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet merkezi gezerek incelemelerde bulundu.

 

 

Kaynak: PHA
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