Adıyaman’dan Amerika'ya eğitim yolculuğu

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının kültürlerarası anlayışın gelişmesi amacıyla belirli ülke öğrencilerine yönelik uyguladığı, Kennedy-Lugar Gençlik Değişim ve Eğitim Programları (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study Programs - YES) kapsamında burslu değişim öğrencisi olmayı hak kazanan Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencisi Asude Doğan, Okul Müdürü Yaşar Uslu ve Danışman Öğretmeni Sultan Bucak'ı makamında ağırladı.

Altınşehir Anadolu Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Asude Doğan, Türkiye'den birçok öğrencinin başvuruda bulunduğu Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) Program (Kennedy-Lugar Gençlik Değişim ve Eğitim (YES) Programı)'ına başvurmuş ve beş aşamalı değerlendirme sürecini başarı ile tamamladı.

2022-2023 eğitim öğretim yılını Amerika'da yerel bir lisede sürdürecek Doğan, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen bu programa burslu olarak katılmaya hak kazandı.

Adıyaman'dan ilk kez ABD'ye lise düzeyinde eğitim alması için öğrenci gönderen okul olma gururunu yaşadıklarını kaydeden Gönen, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada; “Öğrencimizin ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil edeceğine inancımız tam, başarılarının devamını dilerim” dedi.