Galeriler Yazarlar
Adıyaman 31
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.575,86
ALTIN
1.023,40
DOLAR
17,35
STERLİN
21,29
EURO
18,27

Adıyaman’da yılı sonu okul müdürleri toplantısı yapıldı

Adıyaman'da, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sene sonu okul müdürleri toplantısı yapıldı.

21 Haziran 2022 Salı 18:02
2 Okunma
Adıyaman’da yılı sonu okul müdürleri toplantısı yapıldı

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda yapılan toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul müdürleri ve yöneticiler katıldı.
Toplantıda öğrenci başarısının arttırılması, sosyal etkinlikler ve yürütülecek projeler, eğitim ve öğretimin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması, eğitim kurumları arasında gerekli iş birliği ve koordinasyonun gerçekleşmesi, eğitime ayrılacak tüm potansiyel kaynakların belirlenmesi ve seferber edilmesi, eğitim kurumların ve sosyal tesislerin fiziki kapasitesi ve eğitim araç gereci gibi diğer kaynakların verimli, etkili ve ortak kullanımının sağlanması konularının değerlendirilmesi yapıldı.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'da 'eTwinning' ödül töreni gerçekleştirildi
Adıyaman'da 'eTwinning' ödül töreni gerçekleştirildi
İl Milli Eğitim Müdürü Aşçı'dan tatil mesajı
İl Milli Eğitim Müdürü Aşçı'dan tatil mesajı
Asyalı'dan eğitim öğretim yılı kapanış mesajı
Asyalı'dan eğitim öğretim yılı kapanış mesajı
Adıyaman’da 163 bin 395 öğrenci karne aldı
Adıyaman’da 163 bin 395 öğrenci karne aldı
Vali Çuhadar, YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi
Vali Çuhadar, YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi
'Kur’an-I Kerim Okumayan Kalmasın' projesinin ödül töreni düzenlendi
'Kur’an-I Kerim Okumayan Kalmasın' projesinin ödül töreni düzenlendi
Muhtardan minik öğrencilere oyuncak
Muhtardan minik öğrencilere oyuncak
Başkan Kılınç'tan, YKS'ye girecek öğrencilere başarı dileği
Başkan Kılınç'tan, YKS'ye girecek öğrencilere başarı dileği
Ali Deniz: Temel sorunlar ivedilikle çözülmeli; kalıcı politikalar üretilmelidir
Ali Deniz: Temel sorunlar ivedilikle çözülmeli; kalıcı politikalar üretilmelidir
HAYAT Vakfı geleneksel mezuniyet programı düzenlendi
HAYAT Vakfı geleneksel mezuniyet programı düzenlendi
Rektör Dağlı'dan 'Babalar Günü' mesajı
Rektör Dağlı'dan 'Babalar Günü' mesajı
Altınşehir’in 'Fesuphanallah' klibi beğeni topladı
Altınşehir’in 'Fesuphanallah' klibi beğeni topladı
SANKO Üniversitesi Rektörü Dağlı'dan YKS mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Dağlı'dan YKS mesajı
Milli Eğitim Müdür Aşcı’dan AGAD’a ziyaret
Milli Eğitim Müdür Aşcı’dan AGAD’a ziyaret
İletişimcilerin mezuniyet heyecanı
İletişimcilerin mezuniyet heyecanı
Dahi çocukların gösterileri ailelerini büyüledi
Dahi çocukların gösterileri ailelerini büyüledi
SANKO Okulları Öğrencisi Türkiye dördüncüsü oldu
SANKO Okulları Öğrencisi Türkiye dördüncüsü oldu
Polat: Çocuk işçiliği sorunu derinleşiyor
Polat: Çocuk işçiliği sorunu derinleşiyor
SANKO öğrencileri fen araştırma projeleri yarışmasında Türkiye birincisi oldu
SANKO öğrencileri fen araştırma projeleri yarışmasında Türkiye birincisi oldu
Polonya'da Yurtdışı Eğitimi Nasıl Alınır?
Polonya'da Yurtdışı Eğitimi Nasıl Alınır?
Minik öğrenciler geri dönüşümlerden yaptıkları eserleri sergiledi
Minik öğrenciler geri dönüşümlerden yaptıkları eserleri sergiledi
Özel eğitim öğrencileri kahvaltıda bir araya geldi
Özel eğitim öğrencileri kahvaltıda bir araya geldi
Perre Uygulama Oteli İle Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulu hizmete açıldı - Videolu Haber
Perre Uygulama Oteli İle Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulu hizmete açıldı - Videolu Haber
Bakan Özer: 200 milyonluk bir ilave ödeneği Adıyaman'ımıza kavuşturmuş olacağız - Videolu Haber
Bakan Özer: 200 milyonluk bir ilave ödeneği Adıyaman'ımıza kavuşturmuş olacağız - Videolu Haber
Özel öğrencilerden 'Yıl Sonu' sergisi
Özel öğrencilerden 'Yıl Sonu' sergisi
Kahta'da 'Dünden Bugüne' sergisi
Kahta'da 'Dünden Bugüne' sergisi
Başkan Kılınç, YKS'ye girecek olan öğrencilere moral verdi
Başkan Kılınç, YKS'ye girecek olan öğrencilere moral verdi
Bakan Özer: Kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil
Bakan Özer: Kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil
Bakan Özer, öğrencinin Kur’an-ı Kerim’e tekme atmasıyla ilgili konuştu: “Gerekli cezaları vereceğiz”
Bakan Özer, öğrencinin Kur’an-ı Kerim’e tekme atmasıyla ilgili konuştu: “Gerekli cezaları vereceğiz”
Başkan Kılınç, Bu kez ortaokul öğrencilerinin sorularını yanıtladı
Başkan Kılınç, Bu kez ortaokul öğrencilerinin sorularını yanıtladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim