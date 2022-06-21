Adıyaman’da yılı sonu okul müdürleri toplantısı yapıldı

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda yapılan toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul müdürleri ve yöneticiler katıldı.

Toplantıda öğrenci başarısının arttırılması, sosyal etkinlikler ve yürütülecek projeler, eğitim ve öğretimin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması, eğitim kurumları arasında gerekli iş birliği ve koordinasyonun gerçekleşmesi, eğitime ayrılacak tüm potansiyel kaynakların belirlenmesi ve seferber edilmesi, eğitim kurumların ve sosyal tesislerin fiziki kapasitesi ve eğitim araç gereci gibi diğer kaynakların verimli, etkili ve ortak kullanımının sağlanması konularının değerlendirilmesi yapıldı.