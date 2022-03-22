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Adıyaman'da uzmanlar 'Su'yu konuştu - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla gerçekleştirilen 'Su Çalıştayı' konunun uzmanlarını Adıyaman'da buluşturdu.

22 Mart 2022 Salı 17:06
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Adıyaman'da uzmanlar 'Su'yu konuştu - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi '22 Mart Dünya Su Günü'nde, gelecek yüzyılın en büyük tehlikesi olarak görünen kuraklığın sebep olacağı susuzluğa karşı anlamlı bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü ile DSİ Adıyaman Şube Müdürlüğü'nün de destekleriyle Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe alanında uzman birbirinden değerli isim konuşmacı olarak katıldı.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'un ev sahipliğini yaptığı çalıştaya, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'un yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan çalıştay akademisyenlerin konuşmalarıyla devam etti. Başkan Kılınç ile Rektör Turgut yaptıkları konuşmada suyun önemine dikkat çekerek, gelecekte tükenmesi muhtemel olan suyun kullanımı konusunda herkesin bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.
Başkan Kılınç ile Rektör Turgut'un konuşmalarının ardından başlayan çalıştayın ilk konuşmacısı hocaların hocası olarak bilinen Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Mehmet Karpuzcu oldu. Karpuzcu yaptığı konuşmada 'Türkiye'de Su Yönetiminin Geleceği' konusunda bilgiler verdi.
Prof. Dr. Karpuzcunun açılışını gerçekleştirdiği ve üç oturum şeklinde devam eden çalıştayın ilk oturumunu İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Arıkan yaptı. 'Su Kaynaklarının Yönetimi' başlıklı oturumun ilk sözünü alan Prof. Dr. Arıkan 'Su ve Atık Su Yönetiminde Master Planlama' konusunda davetlilere bilgiler verdi. Oturumun diğer konuşmacılarından olan Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Fırat 'Atatürk Baraj Gölündeki Evsel, Endüstriyel ve Tarımsal Kaynaklı Kirliliğin Dünü ve Bugünü' konusunda, Adıyaman DSİ 203. Şube Müdürü Mehmet Ertürk 'Adıyaman'da Mevcut, Potansiyel ve Gelecekteki Su Kaynaklarının Durumu' hakkında, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz 'Tarımsal Sulama ve Adıyaman' konusunda, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Çelik ise 'Adıyaman'da Tarımsal Sulama Potansiyeli ve Geleceği' konusunda konuşmalar yaptı.
Öğle arasının ardından gerçekleştirilen ikinci oturumun başkanlığını da İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Fırat yaptı. 'Kentsel Su ve Şehir Şebeke Yönetimi' başlıklı ikinci oturumda konuşan Prof. Dr. Mahmut Fırat katılımcılara 'İçme Suyu Dağıtım Sistemlerinde Meydana Gelen Su Kayıpları: Önemi, Etkileri ve Yönetilmesi' konusunda bilgiler verirken, oturumun diğer konuşmacılarından Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Demirci 'Adıyaman'da Atık Suların Çevre Yönetimi Açısından Değerlendirmesi' konusunda, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken 'Adıyaman'da İçme Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi' konusunda, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Mühendisi Abuzer Özkan 'Adıyaman'da İçme ve Kullanma Suyu İzleme Çalışmaları ile Mevcut Durumun Değerlendirilmesi' konusunda, Göç İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Veysel Dağlar 'Kentsel Su Yönetiminde Akıllı Şebekeler' konusunda, Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) Başkanı Yasin Torun ise 'Kazasız Teknolojiler ve Altyapı Yönetimi' konusunda söz aldı.
Çalıştayın son oturumu olan 'Küresel Bir Risk: İklim Değişikliği' konulu üçüncü oturum ise Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senem Tekin başkanlığında gerçekleştirildi. Doç. Dr. Senem Tekin'in 'Adıyaman'da Akarsu ve Havza Yönetimi ile İklim Değişikliği' konusunda konuştuğu oturumda söz alan diğer katılımcılardan Elazığ Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik İşler Şube Müdürü Yunus Öztürk 'Adıyaman İli İçin Meteorolojik Verilerin Değerlendirilmesi' konusunda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Uzmanlarından Dr. Mustafa Berk Duygu 'Fırat Havzası Kuraklık Yönetim Planı' konusunda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Uzmanlarından Mustafa Demirel 'Fırat Havzası Taşkın Yönetimi Planı' konusunda, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Büyük 'Adıyaman'ın Tarım Alanlarındaki Kuraklık Senaryoları' konusunda, Adıyaman Üniversitesi Arş. Gör. Dr. Musa Eşit ise 'İklim Değişikliğinin Adıyaman İli İklim Parametreleri Üzerindeki Etkileri' konusunda katılımcılara birikimlerini aktardı.
Çalıştay sonunda Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, konuşmacılara sundukları engin bilgilerinden ötürü teşekkür ederek plaket takdim etti.

Kaynak: PHA
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