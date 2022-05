Adıyaman’da 'Trafik Haftası' kutlamaları başladı - Videolu Haber

İçişleri Bakanlığı tarafından 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla 81 İl Valiliğine gönderilen genelgede her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olduğu 'Trafik Haftası' kutlamaları Mimar Sinan Parkı'nda başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Trafik Haftası' etkinliklerine Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından vatandaşlara, hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri takılması, araç kullanırken telefonla konuşulmaması ve alkollü araç kullanılmaması konuları içeren broşürler dağıtıldı.

"Trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak yalnızca kolluk birimlerinin görevi değildir"

Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar,"Her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü “Karayolu Trafik Güvenliği Günü”, takip eden hafta ise “Karayolu Trafik Haftası” 7-13 tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Bu etkinliklerin her yıl düzenlenmesinin amacı her yaya vatandaşlarımızın dikkatini trafik güvenliği üzerine çekerek bu konuda toplumsal duyarlılığı arttırmaktır. Dünya sağlık örgütü verilerine göre heryıl trafikte 1 milyon 250 bin kişi hayatını kaybetmekte, 50 milyon kişi ise yaralanmaktadır. Bu kadar önemli bir konunun çözülmesi için elbette hep birlikte seferber olmalıyız. Trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak yalnızca kolluk birimlerinin görevi değildir. Bu konuda toplumun kurallara riayet etmesine önem arz etmektedir. Bu yıl toplumsal farkındalığı arttırmak için yayalar için 'Beş Adımda Güvenli Trafik' teması bakanlığımızca belirlenmiştir. Bu doğrultuda hafta boyunca ilimizde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Buradan trafik kurallarına uyalım gelecek nesillerimize örnek olalım diyorum"dedi.

Programdan sonra protokol öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Haberin Videosu :