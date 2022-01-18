Adıyaman’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, meteroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Meteorolojik tahminler doğrultusunda taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildiğine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Yarına ilişkin olarak Salı günüm meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, Adıyaman il genelinde ilçelerimiz dahil taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Taşıma kapsamı dışında kalan eğitim öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği ise yarınki hava koşulları çerçevesinde değerlendirilerek gerekli bilgilendirme yapılacaktır.”