Adıyaman’da taşımalı eğitim gören mutfaklar denetlendi

Kentte taşımalı olarak eğitim gören öğrencilerin öğlen yemekleri Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Öğretmenevi Döner Sermaye İşletmesi tarafından Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde kurulan mutfakta hazırlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, öğrenci yemeklerinin hazırlandığı mutfağında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, denetimlerde bulundu.

2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Van ile birlikte pilot bölge seçilen Adıyaman'da taşımalı ortaöğretim öğrencilerine sıcak öğle yemeği hizmeti 2021-2022 eğitim öğretim dönemi ile yeniden başladı.

Merkez başta olmak üzere, bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamında bulunan 45 okulda, 4 bin 150 öğrenci, sağlıklı ve dengeli beslenme ve kalori değerlerine göre her gün öğlen yemeğinden ücretsiz faydalanıyor.

“Yemekler her gün gıda mühendisimiz tarafından denetleniyor”

Yapılan çalışmalar hakkında Öğretmenevi Müdürü Aziz Özbilgiç’ten bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "İlimiz merkezde bulunan Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu mutfağında hazırlanan yemeklerimiz hijyen koşullarında üretilmektedir. Bir baş aşçı, 2 aşçı yardımcısı, 6 vasıflı işçi tarafından üretilen yemeklerimiz 6 servis aracıyla okullarımıza ulaştırılmaktadır. Yemeklerimiz, her gün gıda mühendisimiz tarafından denetlenmekte olup, termoboxlar içerisinde soğumadan okullarımıza teslim edilmektedir. Okullarımızdaki yemek teslim alma komisyonunca açılan yemekler part-time olarak görevlendirilen yemek dağıtıcılarınca öğrencilerimize verilmektedir.

Yaptığımız okul ziyaretlerinde idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve velilerimizin yemeklerden gayet memnun olduğunu görüyoruz. Yemeklerimizin daha kaliteli olması için gereken her türlü tedbiri almış durumdayız” dedi.