Adıyaman’da tasarım beceri atölyesi açıldı

Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan Zeka Oyunları, Resim, Dil ve Fizik atölyelerinin açılışına, Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in yanı sıra milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atölyeleri tek tek gezerek öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Okulumuzda açtığımız bu atölyelerle öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirme fırsatı bulabileceği ve modern ve yenilikçi tasarımları ve donanımları ile öğrencilerimiz, tasarlamayı, üretmeyi, paylaşmayı ve sorumluluk almayı öğreneceklerdir. Ayrıca bu atölyelerde, 2023 Vizyonunun temel amacı olan çağın ve geleceğin becerileri ile donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültürüne meraklı ve duyarlı, nitelikli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Atölyenin açılmasında emekleri olan okul idaremize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.