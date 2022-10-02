Adıyaman'da Sene Başı Koordinasyon Toplantısı yapıldı

2022-2023 eğitim öğretim yılı Psikolojik Danışman Rehber öğretmenleri mesleki paylaşım ve koordinasyon toplantısı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Hamza Çelenk başkanlığında iki oturum şeklinde Anaokulu/İlkokul-Ortaokul/Lise) Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi ve Esentepe Anadolu Lisesinde yapıldı.

Toplantıya kentte görev yapan Psikolojik Danışman-Rehber öğretmenler katıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dilekleriyle konuşmasına başlayan Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk toplam 216 PDR uzmanına hitaben konuştu.

Çelenk, eğitim öğretim sürecinde PDR öğretmenlerinin rolünün çok kıymetli olduğuna söyleyerek,

"Bilinçli Teknoloji Kullanımı” ve “Okul Başarısını Arttırma” başlıklarının sık işlenmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda Rehberlik ve Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonunda alınan kararlar, 2022-2023 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan rehberlik faaliyetleri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.