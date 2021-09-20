Adıyaman’da satranç severler sokakta yerini aldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, zaman, mekan ve yaş gözetmeden pandemi kuralları çerçevesinde bir araya gelen tüm satranç severleri tebrik etti.

Adıyaman’ın bir satranç ili olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ve herkesin satrancı tutku ile sahiplendiğini belirten il Müdürü Fikret Keleş, ”Gençlerim son yıllarda büyük bir ilgi gösterdiği satranç sporunda çok başarılı sporcular yetiştirmeye başladık. Gelecek düşünce gücünü hamleye dönüştüren genç sporcu sayısında daha fazla artış bekliyoruz. Ben müsabakalara katılan ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi