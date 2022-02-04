Adıyaman'da okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, okullarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında durum değerlendirmesi ve planlama çalışmaları yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen başkanlığında yapılan toplantıya, Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul ile kurum yöneticileri katıldı.

Toplantıda; Adıyaman merkezde bulunan okulların eğitim-öğretim durumu, okullarda yapılan bakım-onarım- güçlendirme çalışmaları, 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' kapsamında yapılan kütüphaneler için başlatılan kitap toplama kampanyaları, 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' kapsamında yeni anasınıflarının durumu, Mesleki Eğitimde Çırak, Kalfa, Usta sayısının artırılması ile ilgili yürütülen çalışmalar, Milli Eğitim Müdürlüğünün yayınladığı yardımcı kaynaklardan öğrencilerin faydalandırılması, DYK Kursları, kantin ve pansiyon denetimleri, ortaöğretim eylem planı, TÜBİTAK çalışmaları, Rehberlik ve zümre faaliyetleri, Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları, eğitim-öğretimde kaliteyi ve verimliliği arttırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılan faaliyet ve etkinlikler, Veliler ile okullar arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, Eğitim paydaşları ile ekip ruhunu yakalayabilmek, TUBİTAK Projeleri ve okullarda yapılan patent çalışmaları, TEKNOFEST Projeleri, Taşımalı eğitim ve taşıma kapsamında verilen yemek hizmeti ile ilgili dikkat edilecek konuları ele alındı.

Eğitimin insan yetiştirme sanatı olduğuna vurgu yapan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Eğitimde bir başarı istiyorsak, tüm paydaşlar olarak hepimizin gereken özveriyi göstermesi gerekiyor. Gönülden, azimle ve istikrarla çalışarak öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini olabildiğince desteklemeliyiz. Öğrencilerimizin akademik başarısı kadar sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda donanımlı bireyler olması da bizler için oldukça önemli. Bu konuda her türlü özveriyi gösteren siz okul müdürlerime teşekkür ediyorum."dedi.

Toplantı sonunda Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, katılımcılarla görüş alış verişinde bulunarak sorun ve isteklerini dinledi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 2. dönem değerlendirme toplantısı iyi dilek ve temennilerin ardından son buldu.