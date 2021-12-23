Adıyaman’da öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteği

Milli Eğitim Bakanlığı karar çerçevesinde her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketinin ilki Bakanlığın "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" üzerinden Ekim ayında erişime açıldı. İlkokul 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa, tüm öğrencilerin uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için her ay kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlanmaya devam ediyor.

İnternet üzerinden ücretsiz olarak erişilecek kaynak paketleri ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılı olarak da İl Milli Eğitim Müdürlükleri'ne gönderilmeye başlandı. İlkokul 2'nci sınıftan 12'nci sınıftaki öğrencilere kadar dağıtılacak kitaplar Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaşmaya başladı. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, dağıtımı yapılan yardımcı kaynak kitapların dağıtımına eşlik ederek Kâhta Yapraklı İlkokulu, Körgüden İlkokulu, Bostanlı İlk/Ortaokulu ve Titan İlkokulunda yardımcı kaynak dağıtımına katıldı.

Hazırlanan yardımcı kaynakların öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlaması amacıyla önemli olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen,"Bakanlığımız Hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldı. Bu doğrultuda tüm ülkedeki öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunulmak üzere hazırlanan dokümanlar basılı olarak da öğrencilerimize ücretsiz şekilde ulaştırılmaya başlandı. İlimize gönderilen yardımcı kaynak kitaplar da öğrencilerimize dağıtılmaya başlandı. Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."dedi.