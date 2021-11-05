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Adıyaman’da ‘Milli kültür’ sergisi açıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, 23 Nisan İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı ‘Milli Kültür’ sergisinin açılışını yaptı.

05 Kasım 2021 Cuma 19:17
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Adıyaman’da ‘Milli kültür’ sergisi açıldı

23 Nisan İlkokulu 4. Sınıfında okuyan küçük öğrenciler Sosyal Bilgiler dersi ‘Ailesi ve çevresindeki milli kültürü yansıtan öğeleri fark eder’ kazanımıyla ilgili olarak, ‘Milli Kültür’ sergisi hazırladı.

Öğrenciler, yöresel kıyafetleri içerisinde atalardan miras kalan gelenek ve göreneklerden el sanatlarına, ev eşyalarından halk oyunlarına kadar kültürü oluşturan pek çok öğeyi sergide tanıtma fırsatı buldu.

Serginin açılmasında konuşan Okul Müdürü Sadık Tunç, "Her milletin kültürü kendine özgüdür. Milli kültür bir milleti diğer milletten ayırır beraberinde güçlendirir. Milli değerlerimiz aslında bizim geleceğe Milli kültürümüzü oluşturmaktadır. Değerlerimiz ile değerliyiz. Biz de Sosyal Bilgiler dersi ünitesi çerçevesinde milli değerlerimiz milli kültürlümüz ünitesini öğrencilerimize yaşayarak öğretmek açısından öğrencilerimizle birlikte böyle bir sergiyi açtık" dedi.

“Kültürel mirasın nesilden nesile aktarılması kültürün korunması açısından önemli“

Serginin açılış kurdelesini kesen Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise, “Bu gün öğrencilerimizin hazırladığı kültürel miras ögeleri konulu serginin açılışını yaptık. Kültürel mirasın nesilden nesile aktarılması kültürün korunması açısından önemli bir konudur, geçmişten günümüze kadar yaşatılmış değerlerimizin gelecekte de var olabilmesi gençlerimize bu bilinci aşılamaktan geçer. Bu bağlamda biz öğretmenlere anne ve babalara önemli görevler düşmektedir. Bu serginin düzenlenmesinde emeği geçen başta öğrencilerimiz olmak üzere desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sergiyi gezen diğer öğrencilerde, geçmişte kullanılan mutfak eşyaları, kıyafetler, ev eşyaları ve paraları daha yakından tanıma fırsatı buldu. Sergide, baston, kömürlü ütü, gaz lambası, Adıyaman el halısı, ibrik, çaydanlık, kahve değirmeni ve bakır ürünler öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kaynak: PHA
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