Adıyaman'da meyve ağaçlarında budama kursu başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında, çiftçilere modern teknik ve yeniliklerin öğretilmesi amacıyla meyve ağaçlarında budama kursu başladı.

Çiftçilerden gelen talep doğrultusunda tarımsal manada modern teknik ve yeniliklerin öğretilmesi amacı Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Meyve Ağaçlarında Budama" konulu çiftçi eğitim kursu düzenlendi.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü eğitim salonunda düzenlenen kursa Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Ziraat Mühendisi Abdurrahman Yel ile Ziraat Teknikeri Remzi Yorulmaz ve çiftçiler katıldı.

32 çiftçinin katıldığı ve 6 gün devam eden kursta çiftçilere, meyve ağaçlarında budama hakkında eğitim verildi.

Yetkililer çiftçilerin talepleri doğrultusunda kursların düzenleneceği belirtildi.