Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Adıyaman'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak'

Adıyaman'da Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür Bakanlığınca yürütülen çalışmada ülke genelindeki okullarda ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında ihtiyaca yönelik atılacak adımların planlaması yapılarak çalışmalara başlandı.

30 Kasım 2021 Salı 16:05
5 Okunma
Adıyaman'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak'

Adıyaman'da ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, kütüphane kurulumu ile kütüphane yenilenmesine ihtiyaç duyulan okulların Kütüphane yönetici Masası, Okuma Masası ve Sandalyeleri ile Kitap Rafları kentteki mesleki ve teknik Anadolu lisesi atölyelerinde öğretmen ve öğrencilerin emeği ile üretimi gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında Adıyaman'da kütüphane ihtiyacı bulunan 358 okul için kütüphane yapımı için Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Metal Teknolojileri Alanı" ve "Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı"nda eğitim gören öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde kütüphaneler için gerekli olan kitaplık ve çalışma masası üretimine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında kitaplık ve çalışma masası üretimine başlayan Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, bu projenin okullar arası başarı farkının azaltılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

“Adıyaman'da 358 tane okulumuzda kütüphanemizin olmadığını tespit ettik”

Ayrıca potansiyeli harekete geçirme anlamında bu kitaplıkların hepsinin meslek liselerinde yapılıyor olmasının hem öğrenci açısından hem de öğretmenleri açısından öneminin çok olduğunu vurgulayarak, "Devam eden proje kapsamında Adıyaman'da 358 tane okulumuzda kütüphanemizin olmadığını tespit ettik. 3 meslek lisemiz dolap, masa, sandalye ve puf gibi ekipmanları üretebilir durumdaydı. Bunu göz önünde bulundurarak Bakanlığımızın başlattığı 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesinin finansman desteğiyle harekete geçtik. Kütüphanesi olmayan okullarla ilgili olarak Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde şuan da bu okullarda ki kütüphaneleri, kitaplıkları çok yoğun ve hızlı bir şekilde yetiştirilmeye çalışılıyor. 3 meslek lisemizde 20 öğretmen ve 300 öğrencimizle bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Belirlediğimiz sayıdaki kütüphanelerimizin tamamına yakının imalatları bitti ve okullarımıza montajlarını yapmaya başladık. İnşallah aralık ayına kadar ilimizde kütüphanesiz okul kalmayacak. Ben burada emeği geçen okul idareleri, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu projenin en önemli avantajlarının biri de burada çalışan her öğrenci, okulun döner sermayesinden yapılan parça başından ücret almakta bunu da çocuklarımıza sağlanan ciddi bir avantaj olarak görüyorum" dedi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler Adıyaman’da hazırlanan kitaplarla ders çalışacak
Öğrenciler Adıyaman’da hazırlanan kitaplarla ders çalışacak
Başkan Kılınç, üniversiteli gençlerle bir araya geldi
Başkan Kılınç, üniversiteli gençlerle bir araya geldi
Polat: Hükümetin değil, halkın öğretmenleriyiz
Polat: Hükümetin değil, halkın öğretmenleriyiz
Ali Deniz: Öğretmenin sesi bir gün değil, her gün duyulmalı
Ali Deniz: Öğretmenin sesi bir gün değil, her gün duyulmalı
Adıyaman Valisi Çuhadar’a eğitimcilerden özel ziyaret
Adıyaman Valisi Çuhadar’a eğitimcilerden özel ziyaret
Adıyaman Valisi Çuhadar’a eğitimcilerden özel ziyaret
Adıyaman Valisi Çuhadar’a eğitimcilerden özel ziyaret
Gönen, emekli öğretmenleri unutmadı
Gönen, emekli öğretmenleri unutmadı
Çelik: Ulusları kurtaracak yalnız ve ancak öğretmenlerdir
Çelik: Ulusları kurtaracak yalnız ve ancak öğretmenlerdir
Milli Eğitim Müdürü Gönen’den Başkan İnan'a ziyaret
Milli Eğitim Müdürü Gönen’den Başkan İnan'a ziyaret
Adıyaman’dan Amerika'ya eğitim yolculuğu
Adıyaman’dan Amerika'ya eğitim yolculuğu
"81 İl 81 Avuç Toprak İle Türkiye Fidanı" Kamu Spotuna Adıyaman'dan Tam Destek
"81 İl 81 Avuç Toprak İle Türkiye Fidanı" Kamu Spotuna Adıyaman'dan Tam Destek
Adıyaman’da bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı
Adıyaman’da bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı
Adıyaman’da tasarım beceri atölyesi açıldı
Adıyaman’da tasarım beceri atölyesi açıldı
Kahta’da eğitim motivasyonu
Kahta’da eğitim motivasyonu
Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen okulları ziyaret etti
Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen okulları ziyaret etti
Milli Eğitim Müdürü Gönen, yapılan çalışmaları yerinde inceledi
Milli Eğitim Müdürü Gönen, yapılan çalışmaları yerinde inceledi
Adıyaman’da ‘Milli kültür’ sergisi açıldı
Adıyaman’da ‘Milli kültür’ sergisi açıldı
Kahta’da eğitim öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı
Kahta’da eğitim öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı
Anaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılandı
Anaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılandı
Anaokulu öğrencileri trafik kurallarını bu parkta öğreniyor
Anaokulu öğrencileri trafik kurallarını bu parkta öğreniyor
Başkan Deniz: Öğretmenlik meslek kanunu beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılmalıdır
Başkan Deniz: Öğretmenlik meslek kanunu beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılmalıdır
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Gönen’e ziyaret
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Gönen’e ziyaret
Cengiz Holding Adıyaman’da çifte bayram yaşattı - Videolu Haber
Cengiz Holding Adıyaman’da çifte bayram yaşattı - Videolu Haber
Adıyaman’da 24 derslikli okulun açılışı yapıldı
Adıyaman’da 24 derslikli okulun açılışı yapıldı
Milli Eğitim Müdürü Gönen, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Milli Eğitim Müdürü Gönen, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
‘Mutluluk Vagonu’ tarafından öğrencilere destek
‘Mutluluk Vagonu’ tarafından öğrencilere destek
Gönen, okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı
Gönen, okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı
Başkan Deniz: YKS'de Adıyaman olarak çevre illerimizin gerisindeyiz
Başkan Deniz: YKS'de Adıyaman olarak çevre illerimizin gerisindeyiz
ADYÜ’de çalışacak ve yemek bursu alacak öğrenciler kurayla belirlendi
ADYÜ’de çalışacak ve yemek bursu alacak öğrenciler kurayla belirlendi
Başarının ilk adımı amacı belirlemek
Başarının ilk adımı amacı belirlemek

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim