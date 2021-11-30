Adıyaman'da ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, kütüphane kurulumu ile kütüphane yenilenmesine ihtiyaç duyulan okulların Kütüphane yönetici Masası, Okuma Masası ve Sandalyeleri ile Kitap Rafları kentteki mesleki ve teknik Anadolu lisesi atölyelerinde öğretmen ve öğrencilerin emeği ile üretimi gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında Adıyaman'da kütüphane ihtiyacı bulunan 358 okul için kütüphane yapımı için Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Metal Teknolojileri Alanı" ve "Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı"nda eğitim gören öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde kütüphaneler için gerekli olan kitaplık ve çalışma masası üretimine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında kitaplık ve çalışma masası üretimine başlayan Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, bu projenin okullar arası başarı farkının azaltılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

“Adıyaman'da 358 tane okulumuzda kütüphanemizin olmadığını tespit ettik”

Ayrıca potansiyeli harekete geçirme anlamında bu kitaplıkların hepsinin meslek liselerinde yapılıyor olmasının hem öğrenci açısından hem de öğretmenleri açısından öneminin çok olduğunu vurgulayarak, "Devam eden proje kapsamında Adıyaman'da 358 tane okulumuzda kütüphanemizin olmadığını tespit ettik. 3 meslek lisemiz dolap, masa, sandalye ve puf gibi ekipmanları üretebilir durumdaydı. Bunu göz önünde bulundurarak Bakanlığımızın başlattığı 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesinin finansman desteğiyle harekete geçtik. Kütüphanesi olmayan okullarla ilgili olarak Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde şuan da bu okullarda ki kütüphaneleri, kitaplıkları çok yoğun ve hızlı bir şekilde yetiştirilmeye çalışılıyor. 3 meslek lisemizde 20 öğretmen ve 300 öğrencimizle bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Belirlediğimiz sayıdaki kütüphanelerimizin tamamına yakının imalatları bitti ve okullarımıza montajlarını yapmaya başladık. İnşallah aralık ayına kadar ilimizde kütüphanesiz okul kalmayacak. Ben burada emeği geçen okul idareleri, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu projenin en önemli avantajlarının biri de burada çalışan her öğrenci, okulun döner sermayesinden yapılan parça başından ücret almakta bunu da çocuklarımıza sağlanan ciddi bir avantaj olarak görüyorum" dedi.