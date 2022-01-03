Adıyaman'da kütüphanesiz okul kalmadı

Düzenlenen açılış törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yaşam boyu öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçası olan Kütüphanenin açılış töreninde konuşan Vali Çuhadar, "Kütüphaneler bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesidir." İfadelerini kullandı.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatlarıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ilimizde 358 kütüphane faaliyete geçti.