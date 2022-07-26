Adıyaman’da 'Kız Kardeşim Projesi' eğitimi düzenlendi - Videolu Haber

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Nimet Kaleli, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, İl Müdür Yardımcıları Mahmut Nedim Baybatmaz ve Nihat Yılmaz ile birlikte şube müdürleri ile çiftçiler katıldı.

9 ilde düzenlenecek olan eğitimlere Adıyaman'dan 47 kadın çiftçi katılarak eğitim sonunda sertifikalarını aldı. Okuryazar, 15-55 yaş arası, öğrendiği bilgileri yayabilme potansiyeline sahip, üretim faaliyetleri ile ön plana çıkan, yeniliklere açık, yaptığı tarımsal faaliyetlerde bölgede öncü, girişimci ve liderlik özeliği taşıyan kadın çiftçilerin eğitimi sağlanması hedefleniyor.

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