Adıyaman'da 'Kariyer Günleri' düzenlendi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Kariyer Günleri, Gençlik Buluşmaları" liselerde okuyan son sınıf öğrencileri ile buluştu.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Adıyaman Cumhuriyet Başsavcı Bozan Çevik’e, Cumhuriyet savcıları Meriç Kapusuz Pınarbaşı, Ümmühan Şimşek ve hakim Berathan Poyraz eşlik etti. Çevik ve beraberindekiler savcılık, hakimlik ve hukuk mesleğindeki deneyim, tecrübe, bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Bu şehrin büyük potansiyele sahip gençlerini devletle buluşturmaya devam ediyoruz. Biz öğrencilerimizi hem akademik yönden donanımlı bireyler olarak yetiştirmeye çalışırken hem de onların geleceklerini planlamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bizleri kırmayarak öğrencilerimiz için kıymetli zamanlarını ayıran Adıyaman Cumhuriyet Başsavcımız Bozan Çevik’e, savcılarımıza ve hakimimize şükranlarımı sunuyorum"diye konuştu.

Daha sonra sahneye davet edilen Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Cumhuriyet savcıları Meriç Kapusuz Pınarbaşı, Ümmühan Şimşek ve hakim Berathan Poyraz kısaca kendilerini tanıttıktan sonra öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşi sonrası katılımcılar gençlerin öz çekim yapma talebini de geri çevirmeyerek, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.