Adıyaman'da kantin çalışanlarına hijyen eğitimi

Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda düzenlenen programa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mahmut Nedim Baybatmaz, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ve okul kantinlerinde çalışan personeller katıldı.

Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan İl Tarım ve Orman Müdür vekili Mahmut Nedim Baybatmaz,"Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" gereği belirli aralıklarla yeni işe giren kantin çalışanlarının bu eğitimi almaları gerekmektedir. Eğitime katılan kantin çalışanlarına Hijyen belgesi düzenlenmektedir. Bu belgeye sahip olmayanların kantinde çalışmasının mümkün olmadığını belirtmek isterim"dedi.

Konuşmaların ardından toplantıda "Hijyen Eğitimi" hakkında bilgi verildi.