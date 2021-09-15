banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 28°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
484.61
DOLAR
8.4440
STERLİN
11.6926
EURO
9.9758

Adıyaman’da eTwinning ödülleri sahiplerini buldu

Adıyaman’da eTwinning Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa Kalite Etiketi, Ulusal Kalite Etiketi Levhası, Avrupa Kalite Etiketi Levhası ile eTwinning Okul Unvanı alan öğretmenlere ve okullara ödülleri verildi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 16:22
9 Okunma
Adıyaman’da eTwinning ödülleri sahiplerini buldu

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen ödül törene İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in yanı sıra Ar-Ge Birimi proje öğretmenleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eTwinning Ulusal Destek Servisi koordinasyonunda yürütülen eTwinning projesiyle, öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere, eğitimin tüm aktörlerinin, uluslararası tecrübe kazandıran AB projeleri içerisinde yer almalarını, yabancı dil yeterliliklerini geliştirmelerini, eğitim dünyasındaki yeni yaklaşımları paylaşmalarını ve daha iyi eğitim öğretim becerileri geliştirmelerini amaçlanıyor.

Adıyaman’da 2020-2021 eğitim öğretim yılında yürütülen eTwinning projelerinin Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ulusal Destek Servisinin değerlendirmesi neticesinde; 27 öğretmen Avrupa Kalite Etiketi, 55 öğretmen Ulusal Kalite Etiketi, 7 okul "eTwinning Okulu" olmaya hak kazandı.

“eTwinning faaliyetleri ilimizde de etkin olarak devam etmektedir”

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Avrupa'da okul ortaklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerinin ve yabancı dil becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen, iletişim kurmak, iş birliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak için öğrenme toplulukları oluşturan eTwinning faaliyetleri ilimizde de etkin olarak devam etmektedir. Eğitimciler için sürekli çevrimiçi Mesleki Gelişim için fırsatlar da sunan eTwinning çalışmalarına katılan, emek veren ve kalite etiketi sahibi olan okullarımızı, yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederim. Sürece destek sunan AR-GE birimimizin uzman öğretmenlerine teşekkür ederim" dedi.

Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: PHA
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman’da ETwinning ödülleri Sahiplerini Buldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelikhan’da güvenlik toplantısı yapıldı
Çelikhan’da güvenlik toplantısı yapıldı
Şair Nurullah Genç okurlarıyla buluştu
Şair Nurullah Genç okurlarıyla buluştu
ADYÜ'de yüz yüze eğitim başladı - Videolu Haber
ADYÜ'de yüz yüze eğitim başladı - Videolu Haber
Adıyaman'da ‘İlköğretim Haftası’ kutlandı
Adıyaman'da ‘İlköğretim Haftası’ kutlandı
AGC'den Milli Eğitim Müdürü Gönen'e tebrik ziyareti
AGC'den Milli Eğitim Müdürü Gönen'e tebrik ziyareti
Adıyaman Valiliği’nden ikili eğitim açıklaması
Adıyaman Valiliği’nden ikili eğitim açıklaması
Müdür Gönen: Okullarımızı öğrencilerimiz için güvenli hale getirdik
Müdür Gönen: Okullarımızı öğrencilerimiz için güvenli hale getirdik
Polat: Yüz yüze eğitim için tüm tedbirleri alınmak zorundadır
Polat: Yüz yüze eğitim için tüm tedbirleri alınmak zorundadır
Milli Eğitim Müdürü Gönen çalışmaları yerinde inceledi
Milli Eğitim Müdürü Gönen çalışmaları yerinde inceledi
Öğrencilerini palyaço kıyafeti giyerek karşıladı
Öğrencilerini palyaço kıyafeti giyerek karşıladı
Tütün tarlasından tıp fakültesine
Tütün tarlasından tıp fakültesine
Bakan Özer, Eylül dönemi mesleki çalışma dönemini açtı
Bakan Özer, Eylül dönemi mesleki çalışma dönemini açtı
CHP, eğitim çalışmalarına hız verdi
CHP, eğitim çalışmalarına hız verdi
Gönen, okul ve kurum müdürleriyle online toplandı yaptı
Gönen, okul ve kurum müdürleriyle online toplandı yaptı
Yazar Bayındır'dan Milli Eğitim Müdürü Tunçmen'e ziyaret
Yazar Bayındır'dan Milli Eğitim Müdürü Tunçmen'e ziyaret
Okul müdürleri ve aile birliği başkanlarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Okul müdürleri ve aile birliği başkanlarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Milli Eğitim Müdürü Gönen'le çevrimiçi veli toplantıları
Milli Eğitim Müdürü Gönen'le çevrimiçi veli toplantıları
Gönen, ortaokul müdürleriyle değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı
Gönen, ortaokul müdürleriyle değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı
Başkan Deniz: Aşı ve test dayatması kabul edilemez
Başkan Deniz: Aşı ve test dayatması kabul edilemez
Muhasebe Hizmetleri
Muhasebe Hizmetleri
Adıyaman’da 4006 Tübitak Bilim Fuarı açıldı
Adıyaman’da 4006 Tübitak Bilim Fuarı açıldı
Gönen: Özel eğitim kurumları mevzuata göre hareket edecek
Gönen: Özel eğitim kurumları mevzuata göre hareket edecek
Başkanvekili Demir: Okulların hizmetli personel ihtiyacı karşılanmalıdır
Başkanvekili Demir: Okulların hizmetli personel ihtiyacı karşılanmalıdır
Gönen, okul müdürleriyle kent genelinde son durumu değerlendirdi
Gönen, okul müdürleriyle kent genelinde son durumu değerlendirdi
Mili Eğitim Müdürü Gönen, online veli toplantısı yaptı
Mili Eğitim Müdürü Gönen, online veli toplantısı yaptı
Adıyaman’da Ensar Vakfı’nda öğrenciler eğlenerek öğreniyor
Adıyaman’da Ensar Vakfı’nda öğrenciler eğlenerek öğreniyor
Gönen'e sendikalardan tebrik ziyareti
Gönen'e sendikalardan tebrik ziyareti
Milli Eğitim Müdürü Gönen'e AK Parti Teşkilatından Tebrik Ziyareti
Milli Eğitim Müdürü Gönen'e AK Parti Teşkilatından Tebrik Ziyareti
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Gönen müfettişlerle toplandı
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Gönen müfettişlerle toplandı
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen göreve başladı
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen göreve başladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim