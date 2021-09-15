Adıyaman’da eTwinning ödülleri sahiplerini buldu

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen ödül törene İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in yanı sıra Ar-Ge Birimi proje öğretmenleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eTwinning Ulusal Destek Servisi koordinasyonunda yürütülen eTwinning projesiyle, öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere, eğitimin tüm aktörlerinin, uluslararası tecrübe kazandıran AB projeleri içerisinde yer almalarını, yabancı dil yeterliliklerini geliştirmelerini, eğitim dünyasındaki yeni yaklaşımları paylaşmalarını ve daha iyi eğitim öğretim becerileri geliştirmelerini amaçlanıyor.

Adıyaman’da 2020-2021 eğitim öğretim yılında yürütülen eTwinning projelerinin Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ulusal Destek Servisinin değerlendirmesi neticesinde; 27 öğretmen Avrupa Kalite Etiketi, 55 öğretmen Ulusal Kalite Etiketi, 7 okul "eTwinning Okulu" olmaya hak kazandı.

“eTwinning faaliyetleri ilimizde de etkin olarak devam etmektedir”

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Avrupa'da okul ortaklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerinin ve yabancı dil becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen, iletişim kurmak, iş birliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak için öğrenme toplulukları oluşturan eTwinning faaliyetleri ilimizde de etkin olarak devam etmektedir. Eğitimciler için sürekli çevrimiçi Mesleki Gelişim için fırsatlar da sunan eTwinning çalışmalarına katılan, emek veren ve kalite etiketi sahibi olan okullarımızı, yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederim. Sürece destek sunan AR-GE birimimizin uzman öğretmenlerine teşekkür ederim" dedi.

Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.