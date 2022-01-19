Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi - Videolu Haber

Adıyaman Valiliği, yoğun kar yağışının ardından eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel öğretim okul ve kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Haberin Videosu :