Galeriler Yazarlar
Adıyaman -1
sisli
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,996.18
ALTIN
794.83
DOLAR
13.60
STERLİN
18.55
EURO
15.43

Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi - Videolu Haber

Adıyaman’da, yoğun kar yağışının ardından eğitime yarın ara verildi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 16:17
4 Okunma
Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi - Videolu Haber

Adıyaman Valiliği, yoğun kar yağışının ardından eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel öğretim okul ve kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ADİMDER'den kitap desteği
ADİMDER'den kitap desteği
Vali Mahmut Çuhadar’dan kitap kampanyasına destek
Vali Mahmut Çuhadar’dan kitap kampanyasına destek
Adıyaman'da eğitime 2 gün ara verildi
Adıyaman'da eğitime 2 gün ara verildi
Adıyaman’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Adıyaman’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Jandarmadan öğrencilere trafik kuralları anlatıldı - Videolu Haber
Jandarmadan öğrencilere trafik kuralları anlatıldı - Videolu Haber
ADYÜ’de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi
ADYÜ’de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi
Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açılışı yapıldı
Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açılışı yapıldı
Eğitim Sen üyeleri öğretmenlik meslek kanunu tasarısı geri çekilmesini istedi
Eğitim Sen üyeleri öğretmenlik meslek kanunu tasarısı geri çekilmesini istedi
Kahta'da okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi
Kahta'da okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi
Milli Eğitim Müdürü Gönen, BİLSEM veli eğitimi sertifika törenine katıldı
Milli Eğitim Müdürü Gönen, BİLSEM veli eğitimi sertifika törenine katıldı
KYK Kız Yurdu öğrencilerine sıfır atık projesi anlatıldı
KYK Kız Yurdu öğrencilerine sıfır atık projesi anlatıldı
Gölbaşı'nda 'Yol(A)çık Projesi' ekibinden okullara ziyaret
Gölbaşı'nda 'Yol(A)çık Projesi' ekibinden okullara ziyaret
İtfaiyecilerden, miniklere yangın eğitimi
İtfaiyecilerden, miniklere yangın eğitimi
Başkan Demir'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı' açıklaması
Başkan Demir'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı' açıklaması
Adıyaman'da kütüphanesiz okul kalmadı
Adıyaman'da kütüphanesiz okul kalmadı
Şube Müdürü Türk çalışmaları yerinde inceledi
Şube Müdürü Türk çalışmaları yerinde inceledi
'Gelenekten Geleceğe' projesi ödül töreni
'Gelenekten Geleceğe' projesi ödül töreni
Gönen'den yeni yıl mesajı
Gönen'den yeni yıl mesajı
Eğitim İş Sendikası üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Eğitim İş Sendikası üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Gönen'den okul pansiyonlarında denetim
Gönen'den okul pansiyonlarında denetim
Eğitimde '2021 Yılı Değerlendirme ve İstişare' toplantısı yapıldı
Eğitimde '2021 Yılı Değerlendirme ve İstişare' toplantısı yapıldı
Öğrenciler bilinçlendirilmeye devam ediliyor
Öğrenciler bilinçlendirilmeye devam ediliyor
Gönen, okul müdürleri ile bir araya geldi
Gönen, okul müdürleri ile bir araya geldi
Bağımlılıkla Mücadele İstişare toplantısı Yapıldı - Videolu Haber
Bağımlılıkla Mücadele İstişare toplantısı Yapıldı - Videolu Haber
Belediye personeline proje hazırlama eğitimi - Videolu Haber
Belediye personeline proje hazırlama eğitimi - Videolu Haber
Adıyaman’da öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteği
Adıyaman’da öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteği
ADYÜ, Çevre dostu üniversiteler sıralamasında zirveye doğru ilerliyor
ADYÜ, Çevre dostu üniversiteler sıralamasında zirveye doğru ilerliyor
Kahta'da 'Öğrenme ve Öğrenme Süreçleri' konulu konferans
Kahta'da 'Öğrenme ve Öğrenme Süreçleri' konulu konferans
Samsun'dan Adıyaman'a eğitim köprüsü
Samsun'dan Adıyaman'a eğitim köprüsü

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim