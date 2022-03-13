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Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi

Adıyaman’da, yoğun kar yağışı uyarısı üzerine merkez bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

13 Mart 2022 Pazar 21:58
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Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde tatil kararı alındığı belirtilerek şöyle denildi:
"İlimizde meydana gelen kar yağışı dolayısıyla yollarda olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak Adıyaman merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verilmiştir."

Kaynak: PHA
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