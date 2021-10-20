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Adıyaman’da eğitim danışma toplantısı

Adıyaman İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısı yapıldı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 11:54
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Adıyaman’da eğitim danışma toplantısı

Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Müfettişleri Koordinatörü Atıf Bostancı, Şube Müdürü Selim Karahanlı ve İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunun üyeleri katıldı.

Millî Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “İlimizde eğitim-öğretim çalışmalarının geliştirilmesi, eğitim öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini görüşmek, eğitim-öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yöntemler hakkında komisyon üyelerimizle beraber ortak bir karar almak üzere toplandık" dedi.

 

Kaynak: PHA
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