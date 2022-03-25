Adıyaman'da 'Çok Okuyan Çok Gezer' yarışmasının tanıtımı yapıldı

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen “Çok Okuyan Çok Gezer” kitap okuma yarışmasının tanıtımı, değerlendirme ve tanışma toplantısına Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe öğretmenleri ile şube müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla kent genelinde kütüphanesi olmayan 358 okula kütüphane yapıldığı, kurulan yeni kütüphanelerle birlikte kentin kütüphanesi okul kalmadığı ve okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla yapılan kitap toplama kampanyalarıyla kütüphanelerin kitaplarla doldurulduğu belirtildi.

Aşcı, zenginleştirilen kütüphanelerdeki kitapların okunması amacıyla yapılan proje kapsamına planlanan kitaplar, okuma programları, okuma grupları ve okunacak kitaplar, kitap okuma yarışması, yarışmada dereceye girecek öğrencilere verilecek hediyeler ile ilgili istişarede bulunuldu.

İki toplantı halinde ildeki tüm Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe öğretmenlerine hitaben konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"İlimizdeki 162 bin öğrencimiz için neler yapabiliriz? Bütün mesaimizi bu sorunun cevabını aramak üzere planladık. Gelecek neslimizin ufkunu açmak için kitap olmazsa olmazımızdır. Biz bu ilde kitap okuma seferberliği başlatıyoruz. Bu projelerimizi gün geçtikçe geliştirerek tüm yıla yaymayı planlıyoruz."dedi.

Program öğretmenlerden gelen soruların cevaplanması ve önerilerin değerlendirilmesiyle son buldu.