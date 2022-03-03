Adıyaman'da çiftçilere TARSİM eğitim toplantısı düzenlendi

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Murat Şevket Yüksel, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kaffar Tuncer ve TARSİM çalışanları ile çiftçiler katıldı.

TARSİM personelleri tarafından tarımsal ürünler ve hayvan sigorta işlemleri hakkında bilgi verilirken, bölgede yetiştirilen ürünlerin sigorta kapsamına alınması gerektiği ve özellikle dolu, fırtına, sel ve beklenmeyen kazalar sonucunda oluşan zararların karşılanması için TARSİM sigortasının önemine değinildi.

Toplantı sonunda çiftçilerin soruları cevaplanırken üreticilerinde talep ve sorunları TARSİM Bölge Müdürlüğü yetkililerine iletildi.