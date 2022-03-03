Adıyaman'da arıcılık kursları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen çiftçilere modern teknik ve yeniliklerin öğretilmesi amacı ile ve gelen yoğun talepler doğrultusunda Adıyaman İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından açılan arı yetiştirme kursları devam ediyor.

Adıyaman İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise eğitimler ve kurslar ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda 3 kurs başlamış olup; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ana binada 21/02/2022-07/03/2022 tarihleri arasında 10 gün (84 saat-hafta içi) boyunca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ek binada 21/02/2022-07/03/2022 tarihleri arasında 10 gün (84 saat-hafta içi) boyunca,

Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı toplantı salonunda ise 21/02/2022-10/03/2022 tarihleri arasında 14 gün (84 saat-hafta içi) boyunca sürecek olup tamamlanacaktır. Bu kurslarda toplamda 112 kişiye eğitim verilmektedir. Arıcılık kurslarına çiftçilerimizden yoğun talep gelmektedir. Yeterli sayı sağlandığında yeniden kurs açılması planlanmaktadır."