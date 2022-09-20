Adıyaman'da 326 öğrenciye trafik eğitimi verildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye Petrolleri Orta Okulu’nda eğitim gören toplam 326 öğrenciye trafikte sürücü ve yolcunun yükümlülükleri, emniyet kemeri kullanımının önemi, okul servislerinde seyir halinde yapmaları gerekenler, yaya olarak taşıdıkları yükümlülükler, trafikte görünür olmanın önemi, polislik mesleği, hangi durumlarda ve nasıl polise başvurabilecekleri, nasıl polis olabilecekleri, insanların suç işledikleri zaman hayatları boyunca hangi zorluklarla karşılaştıkları konularında bilgilendirme faaliyetinde bulunularak eğitim verildi.