Adıyaman’da 163 bin 395 öğrenci karne aldı

Namık Kemal İlkokulunda karne dağıtım törenine Vali yardımcısı İhsan Maskar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Okul Müdürleri ve Öğrenci velileri katıldı.

Vali yardımcısı İhsan Maskar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldular.

Karne dağıtımı töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "2021 – 2022 eğitim öğretim yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eylül ayından itibaren süre gelen meşakkatli bir süreci sorunsuz bir şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz 6.792 derslik, 804 okulumuzda eğitim öğretim gören 163.395 öğrencimiz ve 11.360 öğretmenimiz ile bir eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Geleceği inşa etmek üzere emek veren, çaba gösteren eğitim yöneticileri olarak görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmenin huzuru içerisinde eğitim öğretim yılını tamamlamış bulunmaktayız. Yıl boyunca bize emanet edilen yarınlarımız, geleceğimiz ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi yetiştirmek ve onları hayata hazırlayıp yeni ufuklar açmaya çalıştık. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller dilerken, İl genelinde sorunsuz, başarılı bir eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasında özveri ile çalışan İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine, okul müdür ve müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, okul personellerimize teşekkür ediyor, tüm çalışanlarımıza ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.”dedi.

Öğrencilerle sohbet eden ve karnelerini dağıtan Vali Yardımcısı İhsan Maskar yaptığı konuşmada "Bugün uzun ve yorucu bir eğitim öğretim yılının sona ermesinden dolayı yapılan karne töreninde öğrencilerimizin heyecanına ortak olmak üzere burada bulunuyoruz. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Aşcı olmak üzere tüm eğitim camiamıza verdikleri emeklerden dolayı kutluyorum. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum”dedi.

Karne dağıtım töreni sonrası öğretmenlerle bir araya gelen Vali Yardımcısı İhsan Maskar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, öğretmenlerle bir süre sohbet ederek göstermiş oldukları fedakâr çalışmalar için teşekkür etti.