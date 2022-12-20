Adıyaman’da 10.297 Aileye Eğitim Verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın katkılarıyla 81 ilde uygulanan "Aile Okulu Projesi" doğrultusunda öğretmenler ailelere; aile içi iletişim, teknoloji kullanımı, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım konularıyla eğitim gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Adıyaman genelindeki tüm Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından proje kapsamında Adıyaman’da eğitici eğitimi alan 1707 öğretmen, açılan kurslara katılan öğrenci velileriyle bir araya gelerek aile eğitimlerini sürdürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, projeyle eğitimlerin verildiği Sevgi Anaokuluna yaptığı ziyaretle çalışmalar hakkında idareci ve eğitmenlerden bilgi aldı. Kursa katılan velilerle sohbet edip verilen eğitimle ilgili görüşlerini sordu.

Bugüne kadar açılan 744 kurs ile 10.297 veliye ulaşıldı

Ailelerimizle yapacağımız iş birliği çocuklarının gelişimi ve geleceği için önemli diyen İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, “Günümüzde çocuk yetiştirirken yaşanılan problemleri daha kolay aşabilmek, çocukları daha iyi tanıyabilmek, aile içindeki iletişimi güçlendirebilmek, çocuklarda olumlu davranışlar geliştirmek, teknolojinin zararlarından çocuklarımızı koruyabilmek, kısaca zamanın problemlerine karşı daha donanımlı olabilmek için Bakanlığımız “Aile Okulu Projesi”ni başlatmıştır. İlimizde de Aile Okulu projesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlimizde 1707 eğitimciye eğitim verilmiş ve şimdiye kadar açılan 744 kurs ile 10.297 veliye ulaşılmıştır. Ailelerimizle yapacağımız iş birliği ve eğitimlerin bize emanet ettikleri çocuklarının gelişimi ve geleceği açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Buradan bütün velilerimizi 2022-2023 Eğitim-Öğretim dönemi sonuna kadar devam edecek olan Aile Okulu Projesi'ne katkı sunmaya ve kurslarımıza katılmaya davet ediyorum. Bu kapsamda yapılan çalışmalara öncülük eden Bakanımız Sayın Mahmut Özer başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Eğitime katılan velilerden Hilal Güzel de, aldıkları eğitimin toplumun tüm kesimine uygulanması gerektiğini belirterek: “Aldığım bu eğitimle teknolojinin fazla kullanımının çocuğumun gelişimine ne gibi zararları olduğu konusunda bilgi sahibi oldum. Çocuğumu sürekli teknolojik aletlerle oyalamak yerine farklı alternatifler oluşturabileceğimizi ve bunun çocuğuma yararlarını öğrendim. Bu eğitimleri veren öğretmenlerime teşekkür ederim” dedi.

Filiz Can ise, "Proje gerçekten çok yararlı bir proje. Çocuğumun gelişim dönemlerinin özelliklerini öğrendim. Çocuğumun gelişim alanlarını nasıl destekleyebileceğimi öğrendim. Çocuğuma sorumluluk vermenin gerektiğini öğrendim. Evde kendi üzerine düşen görevleri kendisinin yapması için yönlendiriyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Kaynak:PHA