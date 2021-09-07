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Adıyaman Valiliği’nden ikili eğitim açıklaması

Adıyaman Valiliği, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun ‘Enerji verimliliği tedbirleri tadilat ve onarım işi’ konusuna açıklık getirdi.

07 Eylül 2021 Salı 11:16
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Adıyaman Valiliği’nden ikili eğitim açıklaması

Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada; “Adıyaman Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulu onarım işi, "Enerji verimliliği tedbirleri tadilat ve onarım işi" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızca ihale edilerek, 29 Nisan 2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Kontrol teşkilatı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılan okulumuzun iş bitim tarihi 25 Ekim 2021 olarak imza altına alınmıştır. Onarım iş ve işlemleri Milli Eğitim Bakanlığınca yürütüldüğünden, bakanlığımızın ilgili birimiyle yapılan görüşmede, her iki okulumuzun mantolama, ıslak zemin iyileştirme alçı, boya yer ve duvar seramik, kapı pencere yenileme gibi işlemlerin hızlandırılarak, öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemesi için, 2021 Ekim ayında bitirilerek hizmete alınması planlanmaktadır. Tüm bu nedenlerden ötürü, maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda, Valiliğimizin 08 Haziran 2021 tarihli onayı ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu aynı bölgede bulunan Mehmetçik İlkokuluna, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi de yine Valiliğimizin 01 Temmuz 2021 tarihli onayı ile Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesine taşınarak ikili öğretim yapmaları sağlanmıştır” denildi.

 

 

Kaynak: PHA
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Adıyaman Valiliği’nden Ikili Eğitim Açıklaması
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