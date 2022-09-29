Adıyaman Üniversitesi yabancı uyruklu ğrenci ve öğretmenlere ev sahipliği yaptı

Misafirler, Proje Koordinatörü Gülcan Kaplan öncülüğünde rektörlük makamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile bir araya geldi.

Rektör Turgut'a proje hakkında bilgi veren Kaplan şöyle konuştu: “İklim değişikliği ve çevre eğitiminin ortaöğretimde önemine dair olan bu projenin ortakları İspanya, İtalya, Portekiz,Hırvatistan, Adıyaman ve Antalya'dan 6 lisedir. Proje kapsamında okullarımızda iklim ve çevre eğitimine dair çeşitli etkinlikler ve eğitimler gerçekleştirilmektedir. Üniversite ile de ortak etkinlikler planlanmıştır. Etkinlik konusu olan WATER İS LIFE (Su Hayattır) kapsamında Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarının rehberliğinde "Suyun Sanatı" konulu sanat etkinliği gerçekleştirilmiştir."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Turgut, Üniversite olarak ilimiz ve gençlerimiz için faydalı olacağına inandığımız her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaretin ardından yabancı uyruklu öğrenci ve eğitimciler, Üniversite kampüsünde düzenlenen gezi programına katıldılar.

​Programa İspanya, Hırvatistan, İtalya, Portekiz ve Türkiye'den 10 öğretmen ve 36 öğrenci katıldı.