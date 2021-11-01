Ziyaret sırasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla finanse edilen, Pikolo Derneği ve Genç Hayat Vakfının uygulama ortağı olduğu “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması” Projesi kapsamında mevsimlik tarım işçisi aileleri ve çocuklarına yönelik gerçekleştirilecek faaliyet görüşüldü.Kaynak: PHA
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Gönen’e ziyaret
Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan, Uluslararası Çalışma Örgütü Kıdemli program yöneticisi Nejat Kocabay, Adıyaman İş-Kur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya ve beraberindeki heyet, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Gönen'i makamında ziyaret etti.
01 Kasım 2021 Pazartesi 20:41
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