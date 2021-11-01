Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Gönen’e ziyaret

Ziyaret sırasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla finanse edilen, Pikolo Derneği ve Genç Hayat Vakfının uygulama ortağı olduğu “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması” Projesi kapsamında mevsimlik tarım işçisi aileleri ve çocuklarına yönelik gerçekleştirilecek faaliyet görüşüldü.