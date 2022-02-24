Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ramazan Aşcı atandı

3 yıldan bu yana Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ahmet Alagöz'ün yaştan dolayı emekli olmasının ardından 7 ay önce Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen getirilmişti. 7 ay önce göreve getirilen Adıyaman il Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in yerine Kırklareli Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Ramazan Aşçı atandı.

Adıyaman İl Mili Eğitim Müdürlüğüne atanan Ramazan Aşçı:

"Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ilköğrenimini Sinop Erfelek İnesökü İlköğretim Okulunda, ortaöğrenimini Sinop Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Ramazan Aşcı, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tasavvuf alanında tezli yüksek lisansını, 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim alanında ikinci yüksek lisansını tamamlamışlardır.

Mesleki kariyerine öğretmen olarak atandığı Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Nizip Lisesinde öğretmen olarak başlayan Aşcı, sırası ile Küçükçekmece Söğütlüçeşme Lisesinde öğretmen ve Kadriye Moloğlu Lisesinde öğretmen ve müdür yardımcılığı; Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesinde okul müdürlüğü, Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan proje okul TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okul müdürlüğü görevlerinin ardından Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. Aşcı sekiz yıl İstanbul Sinop Spor Kulübü Başkanlığını ve Öncü Spor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanlığı da yapmıştır. Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşcı, Sinop Eğitim Vakfı Kurucusu aynı zamanda Mütevelli Heyeti Üyesidir. İlim Yayma Cemiyeti’nin Küçükçekmece kurucusu olup Eğitim Komisyonu Başkanlığı yapmıştır.

2010 yılı Prof. Dr. Sabahattin Zaim Lisesi Okul Müdürü iken Türkiye’nin fikir ve ilim adamlarından merhum Prof. Dr. Sabahattin Zaim adına ithaf olunan “En İyi Öğretmen” yarışmasının koordinatörlüğünü gerçekleştirerek ülke genelinde öğretmenlere yönelik yapılan nadir ve güzel bir projenin altına imzasını atmıştır. Comenius Okul Ortaklıkları AB Projesi koordinatörlüklerinin yanı sıra 2015-2016 Eğitim-Öğretim döneminde Kültür Bakanlığı ve ÖNDER işbirliğiyle Türkiye’nin Enleri’nin belirlendiği yarışmada eğitim ile ilgili “Yaşayarak Öğreniyorum” projesi ile ülke genelinde en iyi eğitim projesi ödülünün sahibi olmuştur. Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşcı, İngilizce ve Arapça iki dil bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır."