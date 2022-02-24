Galeriler Yazarlar
Adıyaman 16
hafif yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1.852,28
ALTIN
894,01
DOLAR
14,23
STERLİN
19,23
EURO
16,07

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ramazan Aşcı atandı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü yürüten Hakan Gönen'ün Ankara'ya alınmasının ardından İl Mili Eğitim Müdürlüğüne Ramazan Aşçı atandı.

24 Şubat 2022 Perşembe 14:10
128 Okunma
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ramazan Aşcı atandı

3 yıldan bu yana Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ahmet Alagöz'ün yaştan dolayı emekli olmasının ardından 7 ay önce Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen getirilmişti. 7 ay önce göreve getirilen Adıyaman il Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in yerine Kırklareli Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Ramazan Aşçı atandı.
Adıyaman İl Mili Eğitim Müdürlüğüne atanan Ramazan Aşçı:
"Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ilköğrenimini Sinop Erfelek İnesökü İlköğretim Okulunda, ortaöğrenimini Sinop Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Ramazan Aşcı, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tasavvuf alanında tezli yüksek lisansını, 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim alanında ikinci yüksek lisansını tamamlamışlardır.
Mesleki kariyerine öğretmen olarak atandığı Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Nizip Lisesinde öğretmen olarak başlayan Aşcı, sırası ile Küçükçekmece Söğütlüçeşme Lisesinde öğretmen ve Kadriye Moloğlu Lisesinde öğretmen ve müdür yardımcılığı; Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesinde okul müdürlüğü, Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan proje okul TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okul müdürlüğü görevlerinin ardından Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. Aşcı sekiz yıl İstanbul Sinop Spor Kulübü Başkanlığını ve Öncü Spor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanlığı da yapmıştır. Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşcı, Sinop Eğitim Vakfı Kurucusu aynı zamanda Mütevelli Heyeti Üyesidir. İlim Yayma Cemiyeti’nin Küçükçekmece kurucusu olup Eğitim Komisyonu Başkanlığı yapmıştır.
2010 yılı Prof. Dr. Sabahattin Zaim Lisesi Okul Müdürü iken Türkiye’nin fikir ve ilim adamlarından merhum Prof. Dr. Sabahattin Zaim adına ithaf olunan “En İyi Öğretmen” yarışmasının koordinatörlüğünü gerçekleştirerek ülke genelinde öğretmenlere yönelik yapılan nadir ve güzel bir projenin altına imzasını atmıştır. Comenius Okul Ortaklıkları AB Projesi koordinatörlüklerinin yanı sıra 2015-2016 Eğitim-Öğretim döneminde Kültür Bakanlığı ve ÖNDER işbirliğiyle Türkiye’nin Enleri’nin belirlendiği yarışmada eğitim ile ilgili “Yaşayarak Öğreniyorum” projesi ile ülke genelinde en iyi eğitim projesi ödülünün sahibi olmuştur. Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşcı, İngilizce ve Arapça iki dil bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İl Milli Eğitim Müdürü Gönen'den 'Veda' mesajı
İl Milli Eğitim Müdürü Gönen'den 'Veda' mesajı
Gönen, personeller ile vedalaştı
Gönen, personeller ile vedalaştı
Başli çalışmalarına başladı
Başli çalışmalarına başladı
Gönen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti
Gönen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti
Kaymakam Ayrancı'nın okul ziyaretleri devam ediyor
Kaymakam Ayrancı'nın okul ziyaretleri devam ediyor
Gönen YKS öncesi öğrencilerle buluştu
Gönen YKS öncesi öğrencilerle buluştu
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri toplantısı yapıldı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri toplantısı yapıldı
Gönen'nin köy okullarına ziyareti devam ediyor
Gönen'nin köy okullarına ziyareti devam ediyor
‘Köyümüz Bizimle Yeşilleniyor’ projesinde öğrenciler fidan dikti
‘Köyümüz Bizimle Yeşilleniyor’ projesinde öğrenciler fidan dikti
Kaymakam Ayrancı'nın okul ziyaretleri devam ediyor
Kaymakam Ayrancı'nın okul ziyaretleri devam ediyor
Okullarda 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı
Okullarda 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı
Adıyaman'da kantin çalışanlarına hijyen eğitimi
Adıyaman'da kantin çalışanlarına hijyen eğitimi
Öğrenciler 1001 gecede 1001 kitap okudu
Öğrenciler 1001 gecede 1001 kitap okudu
ADD'den 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın, Herkes Okusun' kampanyasına destek
ADD'den 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın, Herkes Okusun' kampanyasına destek
Gönen, Mesleki Eğitim Programı Merkezlerini ziyaret etti - Videolu Haber
Gönen, Mesleki Eğitim Programı Merkezlerini ziyaret etti - Videolu Haber
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’den ikinci yarıyıl mesajı
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’den ikinci yarıyıl mesajı
'Gençliğe Değer Kış Kampı' sona erdi
'Gençliğe Değer Kış Kampı' sona erdi
Adıyaman'da okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı
Adıyaman'da okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı
İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı yapıldı
İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı yapıldı
Eğitim Sen üyeleri 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı'nın geri çekilmesini istedi - Videolu Haber
Eğitim Sen üyeleri 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı'nın geri çekilmesini istedi - Videolu Haber
Kıymaz: Sorunların temelinde eğitimsizlik yatmaktadır
Kıymaz: Sorunların temelinde eğitimsizlik yatmaktadır
Gönen, AGAD Başkanı Aslan'ı ziyaret etti
Gönen, AGAD Başkanı Aslan'ı ziyaret etti
Gönen, ARGE birimiyle bir araya geldi
Gönen, ARGE birimiyle bir araya geldi
Başkan Deniz: Kronik sorunlara çözüm bulunmalı, beklentiler karşılanmalıdır
Başkan Deniz: Kronik sorunlara çözüm bulunmalı, beklentiler karşılanmalıdır
Çelik: Çocuklarımızı değerlendirirken kullandığımız dile çok dikkat edelim
Çelik: Çocuklarımızı değerlendirirken kullandığımız dile çok dikkat edelim
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'den sömestr tatili mesajı
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'den sömestr tatili mesajı
Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi - Videolu Haber
Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi - Videolu Haber
ADİMDER'den kitap desteği
ADİMDER'den kitap desteği
Vali Mahmut Çuhadar’dan kitap kampanyasına destek
Vali Mahmut Çuhadar’dan kitap kampanyasına destek
Adıyaman'da eğitime 2 gün ara verildi
Adıyaman'da eğitime 2 gün ara verildi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim