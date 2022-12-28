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Adıyaman İl Milli Eğitim müdürlüğünden kitap okuma seferberliği

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman’da ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilere kitap okuma sevgisini aşılamak amacıyla Valiliğimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen 'Adıyaman Okuyor' projesi kapsamında il genelinde yürütülen ‘Kütüphanesiz Okul kalmayacak sloganıyla hayata geçirilen "Kütüphaneler Kitap Dolsun, Herkes Okusun” kampanyası çerçevesinde okul kütüphanelerine 1 Milyon 540 bin kitap kazandırıldı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
28 Aralık 2022 Çarşamba 19:47
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Adıyaman İl Milli Eğitim müdürlüğünden kitap okuma seferberliği

Kampanya çerçevesinde Adıyaman’daki okul kütüphanelerine kazandırılan kitaplarla ilk ve ortaöğretimde öğrenci başına düşen 2.8 kitap sayısı kısa sürede öğrenci başına 10.5’a yükseltildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen “Adıyaman Okuyor” projesiyle Adıyaman il genelinde okullardaki kütüphanelere kazandırılan 1 milyon 540 bin kitapla 135 bin öğrencinin 4 yıl boyunca en az 8 kitap okuyarak 1 milyondan fazla kitap okumalarını hedefliyor.

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ile birlikte Altınşehir Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, okula gelişinde öğrenciler tarafından ellerinde kitaplarla karşılandı.

Karşılama sonrası Vali Mahmut Çuhadar, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında ilimizde hayata geçirilen “Adıyaman Okuyor” projesinin tanıtımını yaparak okul bünyesinde kurulan kütüphanede öğrencilerle sohbet ederek, kitap okumanın önemi ile ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Proje ile ilgili bilgi veren Vali Mahmut Çuhadar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından desteklenen “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında tüm ülkemizde olduğu gibi ilimiz genelinde de kütüphanesi olmayan okullar tespit edilerek gerekli çalışmaları başlatıp tüm okullarımızı kütüphaneye kavuşturduk”dedi.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında hayata geçirilen “Adıyaman Okuyor” projesinin amacının öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerimizin araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar “Proje kapsamında ilimizde kütüphanesi olmayan okulumuz kalmadı. Donatımı tamamlanan kütüphanelerin kitapla buluşması çalışması kapsamında Valiliğimiz öncülüğünde, veli, öğrenci, öğretmen ve hayırsever katkısının sağlanması için il genelinde “Kütüphaneler Kitap Dolsun, Herkes Okusun” kitap toplama kampanyası düzenlenmiştir. Bu kampanya kapsamında kütüphanelerimize 1 milyon yeni kitap kazandırılarak kitap sayımız 1 milyon 540 bine yükseltilmiştir. Kütüphanelerimize kazandırılan kitaplarla birlikte İlimizde öğrenci başına düşen 2.8 kitap sayısı kısa sürede öğrenci başına 10.5’a yükseltilmiştir. Kütüphanelerimize kazandırdığımız 1 milyon 540 bin kitabı öğrencilerimize okutmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde hayata geçirilen “Adıyaman Okuyor” projesiyle ilkokul 4. Sınıftan lise 12. Sınıfa kadar olan 135 bin öğrencimiz; yıl boyunca da en az 8 kitap okuyarak toplamda 1 milyon 80 binden fazla kitap okumuş olacaktır. Yaptığımız bu çalışmayla LGS ve YKS sınavlarında yeni nesil soru tipi olarak adlandırılan okuduğunu anlama ve anladığını yorumlamaya yönelik sorularda öğrencilerimizin başarısını arttırmayı hedeflemekteyiz”dedi.

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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Kitap Okuma Seferberliği
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