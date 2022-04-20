Adıyaman'da 'Yönetici Geliştirme Programları' başladı

Türkiye Petrolleri Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleşen okul yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini geliştirmeye yönelik, paylaşım ve uygulama görevlerinden oluşan iki aşamalı YÖGEP programının toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, eğitim yöneticileri ve okul müdürleri katıldı.

Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"YÖGEP başta Öğretmenlik Meslek Kanunu olmak üzere Bakanlığımızın öne çıkan politika ve uygulamaları ile okul müdürlerimizin öne çıkan görev alanlarını yeniden ele almayı ve bu yönde ortak bir anlayışı geliştirmeyi amaçlamıştır. 18 Nisan’da başlayıp 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan eğitimler kapsamında tüm okul müdürlerimiz 120 saat ve 4 modüllük bir eğitimden geçirilecekler. Yönetici Geliştirme Programı kapsamında ilimizde yapılacak olan tüm çalışmaların ilimiz ve yöneticilerimize hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıda öğretmenlik Meslek Kanunu ve Bakanlık politikaları doğrultusunda öne çıkan; öğretmenin güçlendirilmesi, başarı farklarının azaltılması ve yetenek yönetimi alanlarında uygulama stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla MEB tarafından uygulamaya konulan YÖGEP ile yöneticilerin; genel kültür, yönetim becerileri ve okul, kurum yönetiminde öne çıkan görev alanlarına ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenirken, Kurumsal iletişim stratejilerinin geliştirilmesine de katkı sağlanması hedeflenen programla ayrıca Okul Temelli Mesleki Gelişim, Öğretmenlik Hareketlilik Programları, Mesleki Gelişim Toplulukları hayata geçirilmesi planlandı.

Kaynak: PHA