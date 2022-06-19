Adıyaman'da 'eTwinning' ödül töreni gerçekleştirildi

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlenen törene; İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ilçe millî eğitim müdürleri, ARGE ve Özel Büro ekip üyesi öğretmenleri, okul idareciler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, eTwinning tanıtım bilgilendirmesi ile devam etti.

Ardından "eTwinning" ödülü alan öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı konuşma gerçekleştirdi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"2020-2021 eğitim öğretim yılı “eTwinning” ödülü almaya hak kazanmış, öğretmen ve idarecilerimizin heyecanını, mutluluğunu paylaşmak için bir aradayız. Erasmus+ “eTwinning” programı kapsamında geçtiğimiz yıl ilimizde yürütülmüş olan 1085 projeden; 71 ulusal, 42 Avrupa kalite etiketi olmak üzere 113 Tanesi kalite belgesi almaya hak kazanmıştır. Bugün İlimiz geneli 53 okulumuza kalite levhası, 75 öğretmenimize ise başarılı oldukları projelere ait kalite etiketi vereceğiz. Yaptıkları özverili çalışmalarla İlimizin bu başarıyı sağlamasına vesile olan öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."dedi.

Konuşmaların ardından, kentte 113 Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi ile 53 eTwinning Okulu kalite etiketi alan okul yöneticileri ve 75 öğretmene sertifikaları İl Müdürü Ramazan Aşcı tarafından verildi.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekimleriyle son buldu.

Kaynak: PHA