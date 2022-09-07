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Adıyaman Belediyesi'nden, üniversiteyi kazanan gençlere destek - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavını kazanan gençlere desteğini sürdürecek.

07 Eylül 2022 Çarşamba 16:33
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Adıyaman Belediyesi'nden, üniversiteyi kazanan gençlere destek - Videolu Haber

Geçen yıl üniversite sınavında ilk 20 bine giren Adıyaman merkez ilçe ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden öğrencilere 1000 TL kayıt desteğinde bulunan Adıyaman Belediyesi, bu yıl da desteğine devam edecek.
Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edilen kararı açıklayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman il merkezi ve merkeze bağlı köylerde ikamet edip, 2022 yılı YKS sınavında başarılı olarak herhangi bir lisans programına yerleşmiş olan öğrencilere bir defaya mahsus yol ve kayıt yardımı adı altında nakdi yardım yapılacağını müjdeledi.
Tüm öğrencileri elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Başkan Kılınç, yardımın detayları hakkında da şu bilgileri verdi: "Belediyemiz tarafından 2022 YKS'de ilk 10 bine giren öğrencilere 3 bin, 10 bin ile 20 bin arasında yer alan öğrencilere 2 bin, 20 bin ile 30 bin arasındaki öğrencilere bin 500 ve 30 bin birin üzerinde sıralamaya girerek herhangi bir lisans programına yerleşmiş olan öğrencilere de bin TL yardım yapılacak."
Son başvuru tarihinin 15 Eylül olduğunu söyleyen yetkililer ise başvuru için istenen belgeler ve şartları şu şekilde sıraladı: "Adıyaman Belediyesi ana bina zemin katta bulunan Beyaz Masa birimiyle, http://basvuru.adiyaman.bel.tr adresine yapılacak olan başvurular için öğrencilerimizden; Adıyaman il merkezinde yada merkeze bağlı köylerde ikamet ettiklerine dair ikametgah belgesi, 2022 yılında YKS sınav sonuç belgesi ile kayıt yaptırdığı lisans programına ait üniversite kayıt belgesi, nufüs cüzdanı fotokopisi ve içerisinde IBAN numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi istiyoruz. Ayrıca; İstenilen belgelerde e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler geçerli olacaktır."
​Yetkililer son olarak; Başvuruların mesai saatleri içerisinde yapılmasını ve son başvuru tarihi olarak belirtilen 15 Eylül tarihinden sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceğine de dikkat çekerek, özel üniversitelere kayıt yaptıran yüzde yüz burslu öğrenciler dışındakilerle, açık öğretim okullarını kazanan öğrencilerin bu yardımdan yararlanamayacağını ifade etti.

Kaynak: PHA
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