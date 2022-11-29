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Adıyaman belediyesinden öğrencilere kırtasiye yardımı - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi tarafından okullardaki öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

29 Kasım 2022 Salı 12:39
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Adıyaman belediyesinden öğrencilere kırtasiye yardımı - Videolu Haber

Siter Mahallesin'den bulunan Polis Polis Amca İmam Hatip okulundaki öğrencilere Adıyaman Belediyesi tarafından kırtasiye yardımı yapıldı.Gerçekleşen etkinliğe Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket katıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,"Bugün Polis Amca İmam Hatip okulundayız bu çocuklarımız bu gençlerimiz, geleceğimiz herşeyimiz bunlar ne yapsak azdır. Bizde yerel yönetimler ve Adıyaman belediyesi olarak eğitim desteği için kitap ve kırtasiye desteğinde bulunduk. Bundan önce yazarlarımızın kitaplarını da öğrencilerimize dağıtma fırsatımız olmuştu. Merkezde bulunan öğrencilerimize defter, kalem, silgi ve açacak desteğinde bulunuyoruz.  Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

 Daha sonra Başkan Kılınç öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.

 

Kaynak: PHA
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