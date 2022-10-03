Adıyaman Belediyesi'nde 'Aile İçi İletişim' ve 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' programı

Adıyaman Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde çalışan personele yönelik eğitim programları devam ediyor.Son olarak, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi tarafından sürdürülen Aile Eğitim Programı kapsamında Adıyaman Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan çalışanlara yönelik 'Aile İçi İletişim' ve 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konularında bilgilendirme yapıldı.

Program kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Murat Sertpolat ile Sosyolog Zehra Arcakan, Adıyaman Belediyesi'nin Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, İtfaiye, Zabıta ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görevli personellerine yönelik farklı zamanlarda verdiği eğitimlerde 'Aile İçi İletişim' ve 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konularında yapılması gerekenlere dikkat çekti.