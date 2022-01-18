ADİMDER'den kitap desteği

Kütüphane açılışı ve Kitap dağıtım törenine Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Deniz, STK temsilcileri ve İmam Hatip Okullarının müdürleri katıldı.

ÖNDER Adıyaman İmam Hatipliler Derneği (ADİMDER) Başkanı Ebubekir Turmaz, Dernek olarak kentte bulunan İmam Hatip Okulları için gayret gösterdiklerini belitti.

Türk Hava Kurumu işbirliği ile okullara kütüphane kazandırdıklarını ve ilk etapta 1000 kitap bağışladıklarını belirten ÖNDER Adıyaman İmam Hatipliler Derneği (ADİMDER) Başkanı Ebubekir Turmaz,"Geçen yıl olduğu salgının çocuklarımızın öğrenmeleri üzerindeki etkilerini azaltabilmek ve sınavlara hazırlanma süreçlerini desteklemek adına ilçelerimizde dahil tüm imam hatip okullarımız 8'nci ve 12'nci sınıf öğrencilerimize kitaplarımızı dağıtmıştık. Bu yaklaşık 700 bin lira maliyetli bir çalışmaydı. Yine bu yıl için burada kütüphanemizin açılışı ile birlikte 3 bin 500 kitabı ilçelerimizde dahil İmam Hatip Okullarında okuyan öğrencilerimize ulaştırmak için İmam Hatip okul yöneticilerimize teslim ediyoruz. Bu sebeple tüm katılımcılara ve destekçilerimize teşekkür ederiz."dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise tüm okullarda olduğu gibi İmam Hatip Okullarda da her geçen gün eğitim adına güzel çalışmalar yapıldığını ve hem kütüphane yapımı ve hem de bu kadar ciddi kitap desteği için teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Dr.Süleyman Kılınç ise şunları söyledi:

"Kurulduğu günden bu yana gerek imam hatip camiası için takdire şayan çalışmalar ortaya koyan derneğimizi kutluyorum. İlimiz eğitimi adına yapılacak her çalışmada elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız"

Konuşmaların ardından kütüphane açılışı yapılarak raflarda bulunan kitaplar incelendi.