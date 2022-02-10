ADD'den 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın, Herkes Okusun' kampanyasına destek

Atatürkçü Düşünce Derneği Gölbaşı Şube Başkanı Tonguç Yücel Zengin ve Yönetim Kurlu Üyesi Kemal Özdemir, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir’i makamında ziyaret ederek, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın, Herkes Okusun" kitap temin edilmesi adına nakit desteğinde bulundu.

Desteklerinden ötürü teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir,"Atatürkçü Düşünce Derneği Gölbaşı Şube Başkanı Tonguç Yücel Zengin ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özdemir başta olmak üzere eğitime ve okullarımıza vermiş oldukları destekten dolayı Gölbaşı Atatürkçü Düşünce Derneği’ne ve eğitime katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Damlaya damlaya göl olur misali okul kütüphanelerimize verilen destekle kütüphanelerimiz ve öğrencilerimiz zenginleşmeye başladı. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı kitap toplama kampanyasına katılmaya, okul kütüphanelerimize destek vermeye davet ediyorum." dedi.