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6 yaşındaki Hayat, matematikte dünya şampiyonu oldu

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Uluslararası bir sınav olan Caribou Contest sınavında tüm sorulara en hızlı şekilde doğru cevap vererek Dünya 1.si olan İTÜ ETA Vakfı Özel Adıyaman Doğa Koleji Birinci Sınıf Öğrencisi Hayat Güven'i, ailesini ve öğretmenlerini kabul etti.

08 Aralık 2021 Çarşamba 18:17
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6 yaşındaki Hayat, matematikte dünya şampiyonu oldu

Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi olan öğrenci ve öğretmenlerini tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen; elde edilen sonuçtan kendilerinin de gururlandıklarını söyledi.
Kanada Merkezli 18 Ülkenin katıldığı Caribou Contest, tüm dünyada ve tüm derecelerde 71432 öğrencinin katıldığı sınavda Caribou Contest K-1 seviyesinde (1.sınıf öğrencileri) toplam 2168 öğrencinin yarıştığı sınavda, Hayat Güven, verilen tüm İngilizce matematik sorularına en kısa sürede ve tüm sorulara doğru cevap vererek Dünya 1'incisi oldu.
Hayat Güven, 12 Kasım tarihinde yapılan Caribou Contest matematik sınavında; cebir, aritmetik, sayma, geometri, örüntü ve desen bölümlerinden oluşan bu sınavın tüm sorulara doğru ceplamıştı.
Öğrencilerin uluslararası yarışmalarda başarı göstermesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Uluslararası Caribou Contest Matematik Yarışması'nda kendi yaş grubunda dünya birincisi olan öğrencimiz Hayat Güven ile gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizi akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak yetiştirmek önceliğimizdir. Bu sebeple hem bireysel hem de kitlesel başarıları önemsiyoruz.' ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, öğrencimize çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi.

 

Kaynak: PHA
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