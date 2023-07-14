Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda ebe ve hemşirelere yönelik düzenlenen oryantasyon eğitimine Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Kasım Turgut, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür V. Fahri Dağhan ve ebe ve hemşireler katıldı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkımın yaşandığı Adıyaman'da sağlık alanında ivme kazandırmak ve tekrardan eski çalışma standartlarına kavuşturma amacıyla çalışmalara ve eğitimlere aralıksız olarak devam ettiklerini belirten Dağhan, göreve başlayan ebe ve hemşirelerin yeni görevlerine en kısa sürede uyum sağlayacaklarını ve bakım hizmetlerinin kurum hedeflerine uygun kalitede yapılması konusundaki öneme dikkat çekti.

Misyon ve vizyon olarak eğitimlere aralıksız devam edilmesi amacıyla sık sık sağlık çalışanlarıyla bir araya gelmeye özen gösterdiğini ifade eden Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Kasım Turgut ise göreve başlayan ebe ve hemşirelere yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, sağlık alanında hizmeti en üst seviyeye çıkartmak için eğitim ve düzenlemelere devam edeceklerini belirterek göreve başlayanlara başlarılar diledi.



Kaynak : PHA