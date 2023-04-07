DSP Genel Merkezi'ne sabah saatlerinde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile yaptığı sürpriz ziyaret sonrasında DSP'nin Başkanlık Kurulu toplandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal başkanlığında yapılan toplantı sonrasında açıklama yapıldı.

Aksakal, DSP olarak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu iç ve dış gelişmeleri DSP olarak ilkeli du

Türkiye'nin içinde bulunduğu iç ve dış gelişmelere dikkati çeken Aksakal, DSP olarak bu gelişmelere yönelik politikalarda ilkeli duruşun önemli bir özellik olduğunu söyledi.

DSP'nin parlamentoda da bir güç katkısının önemine vurgu yapan Aksakal, "Bugün AK Parti heyeti bizleri ziyaret ederek, bizimle yol yürüme arzularını iletmişlerdi. Bunu değerlendirdik. DSP önemli bir görev üstlenecektir. DSP'nin varoluşu Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, anayasasının ilk 4 maddesindeki hususların sonuna kadar korunması üzerine kurgulanmıştır. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk. DSP'li isimler AK Parti listelerinde olacak" diye konuştu.