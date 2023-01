Tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla ülkenin dört bir yanında refah düzeyini artıran yatırımları hayata geçirmeye başladıklarını Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, değeri her geçen gün artan su DSİ eliyle başta sağlıklı içme suyu olmak üzere, tarım, enerji, hizmet ve çevre gibi farklı sektörleri de değerlendirirken 'Su’da Sıfır İsraf' hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son yıllarda DSİ marifetiyle hizmete açılan tesislerin yanı sıra plan ve proje aşamasındaki yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulunarak; "1954 yılından bugüne, Ülkemizin kalkınması için inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu; başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede değerlendiren DSİ, son 20 yılda toplam 477 milyar liralık yatırım yaparak 9.585 tesisi hizmete açmış ve aziz milletimizin gönlünde yer edinmiştir" dedi.

DSİ son 20 yılda 716 baraj inşa etti

Toplamda 9 bin 585 tesisi hizmete aldıklarını da sözlerine ekleyen Balta, "Son 20 yılda yaklaşık 477 Milyar Liralık yatırım yaptık. Bu kapsamda son 20 yılda; 716 baraj, 481 gölet ve bent, 101 yeraltı depolama tesisi, bin 633 sulama tesisi, 318 toplulaştırma projesi, 326 içme suyu ve atık su tesisi, 615 HES ve 5 bin 395 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 9.585 adet tesisi hizmete aldık" ifadelerini kullandı.

"Adıyaman için hizmet ürettik, 112 bin 500 dekar araziyi suyla buluşturduk"

Adıyaman’a yapmış oldukları DSİ yatırımlarının ayrıntılarına da değinen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 20 yılda Adıyaman’da inşa edilen 7 sulama tesisi 112 Bin 500 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık

"Adıyaman’a 4 baraj ve 2 gölet kazandırdık"

Adıyaman’da refah düzeyinin artması için son 20 yılda; 78 adet tesis ile 3 milyar 625 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Balta, “Adıyaman’da son 20 yılda 4 baraj ve 2gölet inşa ettik ve böylece 8,56 milyon m³ su depolama hacmine ulaştık. Adıyaman çiftçilerin kendilerine sunulan sulama imkanlarını büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan Balta, “Adıyaman’ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 9 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 697 bin 105 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz."dedi.

"Taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına alıyoruz"

6 bin 790 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandığını aktaran Balta, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman’da taşkın riskini azaltmak için son 20 yılda tamamlanan 44 adet taşkın koruma tesisi ile Adıyaman şehir merkezi, 44 adet yerleşim yeri ve 6 bin 790 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 5 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına alıyoruz. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Adıyaman’da 2 adet iş tamamlanarak toplam 328 bin 456 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Adıyaman ilinde 28 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Adıyamanlılar için üretmeye ve su yapıları ile ihya etmeye devam edeceğiz."