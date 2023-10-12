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Sağlık Bakanlığı 112. dönem DHY(Devlet Hizmet Yükümlüsü) İle İlçe Devlet Hastanesine atanarak bugün itibariyle hastalara hizmet vermeye başladı.

Opr. Dr. Arif Kaya; 1992 Hatay doğumlu olup,2017 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 4 ay pratisyen hekimlikten sonra 2018/2023 SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde asistanlık eğitimini tamamladı. 2023 Eki Ayı itibariyle Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak göreve başladı.

Başhekim Dr. Engin Çatal,"Hastanemize yeni atanan Genel Cerrahi Uzmanımız Dr. Arif Kaya'ya ve Gölbaşılı hemşerilerimize hayırlı olsun. 112. Dönem DHY atamaları ile Genel Cerrahi uzman sayımız ikiye yükselmiş oldu. Gölbaşı Devlet Hastanemiz önemli sayıda nüfusa hizmet veren bir kurumdur. Başta Gölbaşı halkımız olmak üzere, çevre ilçe ve köylerden hastanemize başvuran vatandaşlarımızın kaliteli bir sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlamak en önemli önceliğimizdir." şeklinde açıklamalarda bulundu.



Kaynak : PHA