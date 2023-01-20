“Adıyaman’da yapılan işlere akıl sır ermiyor”

“Eski Adıyaman Devlet Hastanesinin yerini yıkıp, oraya hafriyat yığdılar, şimdide burayı kazmaya başladılar” diyen İYİ Partili Doğan; “Son yıllarda Adıyaman’da yapılan işlere akıl sır ermiyor. Bunu bu iktidar sayesinde yaşayarak görüyoruz. İYİ Parti olarak konuyu bundan önce de dile getirmiştik. Önce 82. Yıl Devlet Hastanesinin yerini kazdılar para ödediler, sonra orasını yeniden doldurdular. Daha sonra eski Devlet Hastanesinin yerini yıkıp, oraya hafriyat yığdılar, şimdide burayı kazmaya başladılar. Acaba tüm bu işleri müteahhitler para almadan mı yapıyorlar sorusunu sormadan edemiyoruz. Turgut Reis mahallesine yeni hastane yapılacaksa 82. Yıl Devlet Hastanesinden hafriyat artıkları neden oraya döküldü? Oraya yığılan moloz artıklarının temizlenmesi için para ödenecek demiştik ve haklı çıktık. Halkımızın parası boşa harcanıyor, devletimiz zarara uğratılıyor. Burada kim zengin edilmeye çalışılıyor? Bu sorularımıza cevap bekliyoruz” şeklinde konuştu.