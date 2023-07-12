Dokuz Eylül Üniversitesi ve Harvard University, ortak yürütülecek çalışma kapsamında, diş kaybı sonrasında sıklıkla görülen estetik ve işlevsel sorunlara neden olan eksik dişetlerinin doğalına uygun olarak yapılmasına imkan verecek bir tedavi modeli geliştirmek amacıyla çalışma başlatıyor.İZMİR (İGFA) - Dünya’nın önde gelen üniversiteleri arasında saygın bir yere sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Amerika’dan Harvard University ile diş tedavisi alanında önemli bir çalışmanın ilk adımını attı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Multidisipliner Dental Biyomalzemeler Yüksek Lisans Programı’ndan Uzm. Dr. Birtan Tolga Yılmaz, “Üç Boyutlu Yumuşak Doku Rejenerasyon Modeli Geliştirilmesi” konusunda Harvard School of DentalMedicine Araştırma Laboratuvarına araştırmacı olarak kabul edildi. Uzm. Dr. Yılmaz, “Yeni model ile ülkemize faydalı ürünler geliştirilerek diş tedavisi konusunda bilim dünyasında önemli katkılar sağlanacaktır” dedi.

DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Aliye Akcalıda, “Uzman Dr.Birtan Tolga Yılmaz, Periodontoloji alanında iyi bir klinisyendir. Yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde başvurduğu Harvard School of DentalMedicine Araştırma Laboratuvarından araştırmacı olarak kabul aldı. Üniversitemizde kazanmış olduğu birikimlerle büyük projelere imza atacağına inanıyorum. Bu proje diş tedavisinde önemli yenilikler sağlayacak. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Harvard University arasındaki birçok projenin ilk adımı olacak” dedi.