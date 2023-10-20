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Alınan bilgiye göre kaza, akşam ilçeye bağlı Yelbastı köyünde meydana geldi.

Köy yakınlarında Mustafa Akkuş (70) yönetimindeki 02 DD 539 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gübre yüklü traktör devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Mustafa Akkuş, yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi Meral Akkuş (58) ise ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mustafa Akkuş'un cenazesi otopsi için morga konulurken, eşi Meral Akkuş acil serviste tedaviye altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA