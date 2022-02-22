Alınan bilgiye göre kaza, Kahta- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen M.R., idaresindeki 02 AY 066 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada otomobil sürücüsü M.R., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan M.R'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: pha